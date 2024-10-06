Капитан «Реала» Карвахаль выступил с заявлением по поводу своей серьёзной травмы

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль рассказал о своей травме в матче 9-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (2:0).

«Серьёзная травма крестообразной связки подтверждена, придётся пережить операцию и несколько месяцев побыть вне поля. Уже с нетерпением жду начала восстановления и возвращения как зверь. Всем огромное спасибо за сообщения, чувствую вашу любовь», — написал Карвахаль на своей странице в социальной сети.

Напомним, в концовке матча испанский защитник после столкновения с вингером гостей Йереми Пино рухнул на газон и сразу закричал от боли. Испанец не смог покинуть поле самостоятельно.

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