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Капитан «Реала» Карвахаль выступил с заявлением по поводу своей серьёзной травмы

Капитан «Реала» Карвахаль выступил с заявлением по поводу своей серьёзной травмы
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Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль рассказал о своей травме в матче 9-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (2:0).

Испания — Примера . 9-й тур
05 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 0
Вильярреал
Вильярреал
1:0 Вальверде – 14'     2:0 Винисиус Жуниор – 73'    

«Серьёзная травма крестообразной связки подтверждена, придётся пережить операцию и несколько месяцев побыть вне поля. Уже с нетерпением жду начала восстановления и возвращения как зверь. Всем огромное спасибо за сообщения, чувствую вашу любовь», — написал Карвахаль на своей странице в социальной сети.

Напомним, в концовке матча испанский защитник после столкновения с вингером гостей Йереми Пино рухнул на газон и сразу закричал от боли. Испанец не смог покинуть поле самостоятельно.

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