Резиуан Мирзов шутливо ответил на вопрос об адаптации Георгия Джикии в «Химках»

Крайний нападающий «Химок» Резиуан Мирзов высказался об адаптации новичка подмосковной команды Георгия Джикии. Напомним, экс-игрок «Спартака» Джикия дебютировал за команду в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом» (2:2, 8:7 пен.).

«Вот Георгий [Джикия] был в старте против «Ростова», и мы выиграли. Теперь он будет рассказывать: «Я пришёл — и сразу победы пошли» (смеётся), — приводит слова Мирзова «Известия».

Ранее Джикия выступал за московский «Спартак», в составе которого стал чемпионом России. 12 сентября 2024 года опытный российский защитник присоединился к подмосковным «Химкам» на правах свободного агента. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Георгия в € 3 млн. На данный момент «Химки» после 10 туров Российской Премьер-Лиги занимают 14-е место в турнирной таблице.

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