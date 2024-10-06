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Резиуан Мирзов шутливо ответил на вопрос об адаптации Георгия Джикии в «Химках»

Резиуан Мирзов шутливо ответил на вопрос об адаптации Георгия Джикии в «Химках»
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Крайний нападающий «Химок» Резиуан Мирзов высказался об адаптации новичка подмосковной команды Георгия Джикии. Напомним, экс-игрок «Спартака» Джикия дебютировал за команду в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом» (2:2, 8:7 пен.).

Fonbet Кубок России . Группа B. 5-й тур
02 октября 2024, среда. 16:15 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 2
8 : 7
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Лангович – 44'     0:2 Мохеби – 75'     1:2 Руденко – 81'     2:2 Мелентиевич – 88'    

«Вот Георгий [Джикия] был в старте против «Ростова», и мы выиграли. Теперь он будет рассказывать: «Я пришёл — и сразу победы пошли» (смеётся), — приводит слова Мирзова «Известия».

Ранее Джикия выступал за московский «Спартак», в составе которого стал чемпионом России. 12 сентября 2024 года опытный российский защитник присоединился к подмосковным «Химкам» на правах свободного агента. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Георгия в € 3 млн. На данный момент «Химки» после 10 туров Российской Премьер-Лиги занимают 14-е место в турнирной таблице.

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