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Атланта Юнайтед — Нью-Йорк Ред Буллз: Алексей Миранчук вывел хозяев вперёд в матче МЛС

Алексей Миранчук забил очередной гол за «Атланту» в игре с «Нью-Йорк Ред Буллз» в МЛС
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В эти минуты в Атланте (США) на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» проходит матч МЛС между «Атлантой Юнайтед» и «Нью-Йорк Ред Буллз». На момент написания новости завершился первый тайм. Счёт 1:0.

США — Major League Soccer . МЛС
06 октября 2024, воскресенье. 02:30 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта
Окончен
2 : 1
Нью-Йорк Ред Буллз
Хэррисон
1:0 Миранчук – 75'     2:0 Вулфф – 90+7'     2:1 Ngoma – 90+14'    
Удаления: нет / Нилис – 66'

Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук отметился голом с пенальти, выведя свою команду вперёд на 75-й минуте встречи.

«Атланта» объявила о переходе игрока 30 июля. Его контрактное соглашение с клубом из США рассчитано до 2027 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 10 млн. Ранее Алексей Миранчук выступал за итальянские «Аталанту», «Торино» и московский «Локомотив».

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