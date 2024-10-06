Алексей Миранчук забил очередной гол за «Атланту» в игре с «Нью-Йорк Ред Буллз» в МЛС

В эти минуты в Атланте (США) на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» проходит матч МЛС между «Атлантой Юнайтед» и «Нью-Йорк Ред Буллз». На момент написания новости завершился первый тайм. Счёт 1:0.

Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук отметился голом с пенальти, выведя свою команду вперёд на 75-й минуте встречи.

«Атланта» объявила о переходе игрока 30 июля. Его контрактное соглашение с клубом из США рассчитано до 2027 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 10 млн. Ранее Алексей Миранчук выступал за итальянские «Аталанту», «Торино» и московский «Локомотив».

Одноклубник Алексея Миранчука притворяется его охранником: