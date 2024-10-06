В «Реале» отреагировали на тяжёлую травму капитана Дани Карвахаля

Директор мадридского «Реала» Эмилио Бутрагеньо высказался о травме капитана «сливочных» Даниэля Карвахаля, полученной в матче 9-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (2:0).

«Мы очень беспокоимся о Карвахале, если честно. Из-за того, как это произошло, из-за жестов Дани, выражающих боль, и из-за того, как он покинул поле. Ситуация не кажется нам благоприятной», — сказал Бутрагеньо в эфире клубного ТВ «Реала».

Ранее стало известно, что у Карвахаля травма крестообразной связки. Напомним, в концовке матча испанский защитник после столкновения с вингером гостей Йереми Пино рухнул на газон и сразу закричал от боли. Испанец не смог покинуть поле самостоятельно — футболиста «сливочных» унесли на носилках.

Материалы по теме Йереми Пино обратился к Карвахалю, получившему серьёзную травму после стыка с ним

Победители футбольных турниров-2024: