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Атланта Юнайтед — Нью-Йорк Ред Буллз, результат матча 6 октября 2024, счёт 2:1, МЛС

Гол и ассист Алексея Миранчука помогли «Атланте» победить «Нью-Йорк Ред Буллз» в МЛС
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Завершился матч МЛС между «Атлантой Юнайтед» и «Нью-Йорк Ред Буллз». Игра проходила в Атланте (США) на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

США — Major League Soccer . МЛС
06 октября 2024, воскресенье. 02:30 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта
Окончен
2 : 1
Нью-Йорк Ред Буллз
Хэррисон
1:0 Миранчук – 75'     2:0 Вулфф – 90+7'     2:1 Ngoma – 90+14'    
Удаления: нет / Нилис – 66'

Счёт в этой встрече открыл российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук, который отличился с пенальти, выведя свою команду вперёд на 75-й минуте встречи. В компенсированное ко второму тайму время Тайлер Вулфф упрочил преимущество хозяев. Голевая передача на счету Миранчука.

В составе гостей единственный мяч на 14-й компенсированной минуте второго тайма забил американец Серж Нгома.

Отметим, что на 66-й минуте матча с поля был удалён американский защитник гостей Дилан Нилис.

«Атланта» набрала 37 очков в 33 матчах и занимает 12-е место в Восточной конференции. «Нью-Йорк Ред Буллз» идёт седьмым с 47 очками. Следующий матч «Атланта Юнайтед» проведёт в гостях с командой «Орландо Сити». Это будет заключительная игра команды в регулярном чемпионате. «Нью-Йорк Ред Буллз», в свою очередь, сыграет дома с «Коламбус Крю».

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