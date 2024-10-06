Дзюба — об увольнении Илича из «Пари НН»: я в этом никак не участвовал

Российский нападающий «Акрона» Артём Дзюба прокомментировал отставку Саши Илича с поста главного тренера «Пари НН».

«У меня давно инсайды, я много чего знаю. Поэтому не удивлён. Но я в этом никак не участвовал», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

Напомним, Илич был назначен на должность главного тренера «Пари НН» в мае 2024 года. После 11 матчей нынешнего сезона чемпионата России нижегородская команда набрала 11 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. 5 октября в матче 11-го тура РПЛ «Пари НН» сыграл вничью с «Акроном» со счётом 2:2. В следующем туре «Пари НН» встретится с «Ростовом».

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