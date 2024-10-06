Главный тренер «Ливерпуля» Слот сделал заявление с подробностями травмы Алисона

Наставник «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал повреждение Алисона в матче 7-го тура АПЛ с «Кристалл Пэлас» (1:0).

«Последние новости такие, что мы ничего не знаем о травме Алисона. Но если игрок так покидает поле – его не будет в сборной Бразилии, и я не ожидаю, что он вернётся к первой игре после международного перерыва. Нам нужно подождать и увидеть, но я считаю, что понадобится несколько недель, чтобы он вернулся. Думаю, что это травма мышцы задней поверхности бедра», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, на 79-й минуте матча вратарь «красных» Алисон Бекер получил повреждение и был заменён на Витезслава Яроша.

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