Микель Артета ответил на вопрос о сроках возвращения Зинченко и Эдегора

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о сроках возвращения после травм защитника Александра Зинченко и полузащитника Мартина Эдегора.

«Алекс, вероятнее всего, вернётся после паузы на матчи сборных, если всё пройдёт хорошо. У него очень хороший прогресс.

Что касается Мартина, то это очень сложно. Он очень упорно работает и стремится вернуться, он чувствует себя хорошо. Трудно определить какие-то сроки», – приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

Напомним, Эдегор получил повреждение в составе сборной Норвегии. Зинченко в последний раз выходил на поле в составе «Арсенала» 17 августа в матче с «Вулверхэмптоном».

Вчера, 5 октября, «Арсенал» у себя на поле в рамках АПЛ обыграл «Саутгемптон» со счётом 3:1. Клуб набрал 17 очков и занимает третье место в таблице чемпионата.

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