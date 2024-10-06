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Алексей Миранчук признан лучшим игроком матча «Атланта» — «Нью-Йорк Ред Буллз»

Алексей Миранчук признан лучшим игроком матча «Атланта» — «Нью-Йорк Ред Буллз»
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Завершился матч МЛС между «Атлантой Юнайтед» и «Нью-Йорк Ред Буллз». Игра проходила в Атланте (США) на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук по окончанию встречи был признан лучшим игроком матча, сообщил клуб в соцсетях.

США — Major League Soccer . МЛС
06 октября 2024, воскресенье. 02:30 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта
Окончен
2 : 1
Нью-Йорк Ред Буллз
Хэррисон
1:0 Миранчук – 75'     2:0 Вулфф – 90+7'     2:1 Ngoma – 90+14'    
Удаления: нет / Нилис – 66'

По ходу игры россиянин отметился голом c 11-метровой отметки, а также записал в свой актив результативную передачу.

«Атланта» набрала 37 очков в 33 матчах и занимает 12-е место в Восточной конференции. «Нью-Йорк Ред Буллз» идёт седьмым с 47 очками.

Всего в активе Миранчука три гола и один ассист в восьми матчах за американский клуб.

Одноклубник Алексея Миранчука притворяется его охранником

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