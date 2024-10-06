Алексей Миранчук признан лучшим игроком матча «Атланта» — «Нью-Йорк Ред Буллз»

Завершился матч МЛС между «Атлантой Юнайтед» и «Нью-Йорк Ред Буллз». Игра проходила в Атланте (США) на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук по окончанию встречи был признан лучшим игроком матча, сообщил клуб в соцсетях.

По ходу игры россиянин отметился голом c 11-метровой отметки, а также записал в свой актив результативную передачу.

«Атланта» набрала 37 очков в 33 матчах и занимает 12-е место в Восточной конференции. «Нью-Йорк Ред Буллз» идёт седьмым с 47 очками.

Всего в активе Миранчука три гола и один ассист в восьми матчах за американский клуб.

Одноклубник Алексея Миранчука притворяется его охранником