«Фратрия» отреагировала на разгромную победу «Спартака» в игре с «Ростовом»

Активная фанатская группировка московского «Спартака» «Фратрия» в социальных сетях прокомментировала исход матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Напомним, встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

«Грохнули «Ростов»! «Спартак» растерзал соперника — 3:0! Умяров + дубль Николсона», — написано в телеграм-канале клуба.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 19 очков за 11 матчей. «Ростов» заработал 12 очков и располагается на девятой строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 26 очков за 11 игр.

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