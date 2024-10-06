«Фратрия» отреагировала на разгромную победу «Спартака» в игре с «Ростовом»
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Активная фанатская группировка московского «Спартака» «Фратрия» в социальных сетях прокомментировала исход матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Напомним, встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Умяров – 29' 2:0 Николсон – 34' 3:0 Николсон – 45+1'
«Грохнули «Ростов»! «Спартак» растерзал соперника — 3:0! Умяров + дубль Николсона», — написано в телеграм-канале клуба.
«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 19 очков за 11 матчей. «Ростов» заработал 12 очков и располагается на девятой строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 26 очков за 11 игр.
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