Миранчук поучаствовал в необычной традиции «Атланты» после матча МЛС
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Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук по окончанию матча с «Нью-Йорк Ред Буллз» в МЛС, в котором он был признан лучшим игроком, поучаствовал в необычной клубной традиции.
США — Major League Soccer . МЛС
06 октября 2024, воскресенье. 02:30 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта
Окончен
2 : 1
Нью-Йорк Ред Буллз
Хэррисон
1:0 Миранчук – 75' 2:0 Вулфф – 90+7' 2:1 Ngoma – 90+14'
Удаления: нет / Нилис – 66'
У клуба есть традиция в лиге — лучший игрок команды после домашнего матча забивает колышек в железнодорожный рельс. Алексей также выполнил данное действо.
Напомним, по ходу матча Миранчук отметился голом c 11-метровой отметки, а также записал в свой актив результативную передачу. Всего в активе россиянина три гола и один ассист в восьми матчах за американский клуб. «Атланта» набрала 37 очков в 33 матчах и занимает 12-е место в Восточной конференции.
Одноклубник Алексея Миранчука притворяется его охранником
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