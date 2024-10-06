Миранчук поучаствовал в необычной традиции «Атланты» после матча МЛС

Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук по окончанию матча с «Нью-Йорк Ред Буллз» в МЛС, в котором он был признан лучшим игроком, поучаствовал в необычной клубной традиции.

У клуба есть традиция в лиге — лучший игрок команды после домашнего матча забивает колышек в железнодорожный рельс. Алексей также выполнил данное действо.

Напомним, по ходу матча Миранчук отметился голом c 11-метровой отметки, а также записал в свой актив результативную передачу. Всего в активе россиянина три гола и один ассист в восьми матчах за американский клуб. «Атланта» набрала 37 очков в 33 матчах и занимает 12-е место в Восточной конференции.

Одноклубник Алексея Миранчука притворяется его охранником