Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Миранчук поучаствовал в необычной традиции «Атланты» после матча МЛС

Миранчук поучаствовал в необычной традиции «Атланты» после матча МЛС
Комментарии

Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук по окончанию матча с «Нью-Йорк Ред Буллз» в МЛС, в котором он был признан лучшим игроком, поучаствовал в необычной клубной традиции.

США — Major League Soccer . МЛС
06 октября 2024, воскресенье. 02:30 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта
Окончен
2 : 1
Нью-Йорк Ред Буллз
Хэррисон
1:0 Миранчук – 75'     2:0 Вулфф – 90+7'     2:1 Ngoma – 90+14'    
Удаления: нет / Нилис – 66'

У клуба есть традиция в лиге — лучший игрок команды после домашнего матча забивает колышек в железнодорожный рельс. Алексей также выполнил данное действо.

Напомним, по ходу матча Миранчук отметился голом c 11-метровой отметки, а также записал в свой актив результативную передачу. Всего в активе россиянина три гола и один ассист в восьми матчах за американский клуб. «Атланта» набрала 37 очков в 33 матчах и занимает 12-е место в Восточной конференции.

Одноклубник Алексея Миранчука притворяется его охранником

Материалы по теме
Алексей Миранчук признан лучшим игроком матча «Атланта» — «Нью-Йорк Ред Буллз»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android