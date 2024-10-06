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Радимов объяснил разгромное поражение «Ростова» в матче РПЛ со «Спартаком»

Радимов объяснил разгромное поражение «Ростова» в матче РПЛ со «Спартаком»
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Бывший футболист сборной России Владислав Радимов высказался о разгромном поражении «Ростова» в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (0:3).

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Умяров – 29'     2:0 Николсон – 34'     3:0 Николсон – 45+1'    

«В «Ростове» произошла стагнация. Они с Карпиным работают очень долго. Если два года назад они боролись за третье место, то сейчас нужны какие‑то перемены, нужна свежая кровь. Не случайно Роналдо у них лучше всех реализует моменты и получает их. Остальные, мне кажется, застопорились. Нужно что‑то менять. Карпин пытается — даже схему поменял сегодня. Нужно что‑то сделать, чтобы с чистого листа писать», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

«Ростов» заработал 12 очков и располагается на девятой строчке. «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 19 очков за 11 матчей.

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