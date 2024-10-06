Спутница Криштиану Роналду Джорджина поделилась фото из спортзала

Модель Джорджина Родригес, являющаяся возлюбленной нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду, поделилась фотографиями из спортзала.

Фото: Соцсети Джорджины Родригес

Фото: Соцсети Джорджины Родригес

Напомним, по сообщениям многих СМИ, Джорджина и Криштиану до сих пор официально не расписаны, однако проживают длительное время вместе и воспитывают пятерых детей.

В нынешнем сезоне 39-летний Криштиану Роналду принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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