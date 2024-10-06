Видео: гол и победный ассист Алексея Миранчука за «Атланту» в матче МЛС

Несколько часов назад завершился матч МЛС, в котором «Атланта Юнайтед» встречалась с командой «Нью-Йорк Ред Буллз». Встреча прошла в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» и закончилась победой хозяев — 2:1. Автором гола и голевой передачи в составе «Атланты» в этой встрече стал российский атакующий хавбек Алексей Миранчук. Появилось видео голевых действий россиянина.

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Отметим, что для Миранчука это третий гол и первая результативная передача в восьми матчах за американскую команду.

«Атланта» набрала 37 очков в 33 матчах и занимает 12-е место в Восточной конференции. Следующий матч «Атланта Юнайтед» проведёт в гостях с командой «Орландо Сити». Это будет заключительная игра команды в регулярном чемпионате.

Миранчук схватился за голову, увидев домашнюю арену «Атланты»: