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Видео: гол и победный ассист Алексея Миранчука за «Атланту» в матче МЛС

Видео: гол и победный ассист Алексея Миранчука за «Атланту» в матче МЛС
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Несколько часов назад завершился матч МЛС, в котором «Атланта Юнайтед» встречалась с командой «Нью-Йорк Ред Буллз». Встреча прошла в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» и закончилась победой хозяев — 2:1. Автором гола и голевой передачи в составе «Атланты» в этой встрече стал российский атакующий хавбек Алексей Миранчук. Появилось видео голевых действий россиянина.

США — Major League Soccer . МЛС
06 октября 2024, воскресенье. 02:30 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта
Окончен
2 : 1
Нью-Йорк Ред Буллз
Хэррисон
1:0 Миранчук – 75'     2:0 Вулфф – 90+7'     2:1 Ngoma – 90+14'    
Удаления: нет / Нилис – 66'

ВИДЕО

Отметим, что для Миранчука это третий гол и первая результативная передача в восьми матчах за американскую команду.

«Атланта» набрала 37 очков в 33 матчах и занимает 12-е место в Восточной конференции. Следующий матч «Атланта Юнайтед» проведёт в гостях с командой «Орландо Сити». Это будет заключительная игра команды в регулярном чемпионате.

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