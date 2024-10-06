Тренер «Барселоны» Флик высказался о переходе Щенсного и его форме

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о переходе в команду польского голкипера Войцеха Щенсного.

«Он сказал, что хотел завершить карьеру, но находится в очень хорошей форме. Приятно иметь его опыт и качества в команде. Когда я разговаривал с ним, то был впечатлён. Он представительный человек, и он сказал мне, что присоединится к нам, как только он мне понадобится. Войцех внесёт свой вклад. И у него сильный характер. Но он не будет играть против «Алавеса», потому что пока не до конца готов», — приводит слова Флика Marca.

Напомним, Щенсны перешёл в клуб после тяжёлой травмы голкипера Марка-Андре тер Штегена. На момент перехода поляк не играл в футбол несколько месяцев, так как завершил карьеру.

Матч Ла Лиги «Алавес» — «Барселона» начнётся сегодня в 17:15 мск.

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