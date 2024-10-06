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Игорь Колыванов прокомментировал увольнение Саши Илича из «Пари НН»

Игорь Колыванов прокомментировал увольнение Саши Илича из «Пари НН»
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Известный российский специалист Игорь Колыванов высказался об отставке Саши Илича с поста главного тренера «Пари Нижний Новгород» после матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (2:2).

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Беншимол – 40'     1:1 Карич – 47'     2:1 Лончар – 64'     2:2 Турбо – 90+4'    

«Непонятна причина увольнения. Вроде бы в последних матчах он начал очки набирать. Да и не идёт в последней четвёрке. 11-е место, а чего мы ждём от Нижнего? Не знаю, что они хотят. Когда Юран работал, то они, наверное, хотели быть в десятке. Но никого не покупали. Сейчас взяли пять‑шесть футболистов, но футбол от этого не поменялся. Результат был в последних матчах, но, наверное, ждут другого качества игры», — сказал Колыванов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Илич был назначен на должность главного тренера «Пари НН» в мае 2024 года. После 11 матчей текущего сезона чемпионата России нижегородская команда набрала 11 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице.

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