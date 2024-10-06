Главный тренер «Барселоны» Флик высказался о Левандовском и Ямале

Наставник «Барселоны» Ханс-Дитер Флик в преддверии матча с «Алавесом» в Ла Лиге высказался о Роберте Левандовском и Ламине Ямале в контексте их недовольства своим игровым временем во встрече с «Осасуной» (2:4) в прошлом туре. Левандовски покинул поле на 70-й минуте, а Ямаль появился только во втором тайме.

«Для них нормально злиться, если вы меняете их. Все хотят играть 90 минут. Но всё было так, как было, и нужно было вносить изменения. Я принимаю решения, и они их принимают. Настрой Ламина очень позитивный», — приводит слова Флика Marca.

Матч Ла Лиги «Алавес» — «Барселона» начнётся сегодня в 17:15 мск.

Левандовски забил семь голов и сделал два ассиста в восьми матчах Ла Лиги текущего сезона. У Ямаля — четыре гола и пять ассистов.

17-летний Ямаль с голым торсом под музыку отдыхает на катере