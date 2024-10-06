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Главный тренер «Барселоны» Флик высказался о Левандовском и Ямале

Главный тренер «Барселоны» Флик высказался о Левандовском и Ямале
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Наставник «Барселоны» Ханс-Дитер Флик в преддверии матча с «Алавесом» в Ла Лиге высказался о Роберте Левандовском и Ламине Ямале в контексте их недовольства своим игровым временем во встрече с «Осасуной» (2:4) в прошлом туре. Левандовски покинул поле на 70-й минуте, а Ямаль появился только во втором тайме.

Испания — Примера . 9-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 17:15 МСК
Алавес
Витория
Не начался
Барселона
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«Для них нормально злиться, если вы меняете их. Все хотят играть 90 минут. Но всё было так, как было, и нужно было вносить изменения. Я принимаю решения, и они их принимают. Настрой Ламина очень позитивный», — приводит слова Флика Marca.

Матч Ла Лиги «Алавес» — «Барселона» начнётся сегодня в 17:15 мск.

Левандовски забил семь голов и сделал два ассиста в восьми матчах Ла Лиги текущего сезона. У Ямаля — четыре гола и пять ассистов.

17-летний Ямаль с голым торсом под музыку отдыхает на катере

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