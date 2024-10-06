Ханс-Дитер Флик высказался о взаимодействии вратарей «Барселоны» Щенсного и Пеньи

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о вратарях клуба после перехода Войцеха Щенсного в стан каталонцев.

«Думаю, что для него игра за «Барсу» станет замечательным опытом. Если бы у меня были какие-то сомнения, я бы сказал «нет». Щенсны сам сказал нам «да». Мы увидим его на тренировках. У нас есть время поработать с ним. Мы рады, что у нас есть новый игрок, думаю, Щенсны поможет Иньяки Пенье. У нас будет больше возможностей. Я доволен решением клуба», — приводит слова Флика Marca.

34-летний польский голкипер 2 октября подписал контракт с «Барселоной», рассчитанный до 30 июня 2025 года.

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