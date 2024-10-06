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Колыванов высказался об игре «Реала», назвав звёздного форварда, который выпадает из игры

Колыванов высказался об игре «Реала», назвав звёздного форварда, который выпадает из игры
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Известный российский специалист Игорь Колыванов высказался об игре звёздной атаки мадридского «Реала» после игры 9-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (2:0).

Испания — Примера . 9-й тур
05 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 0
Вильярреал
Вильярреал
1:0 Вальверде – 14'     2:0 Винисиус Жуниор – 73'    

«Ощущение, что «Реалу» не хватает такого нападающего, как Бензема. Если реально говорить, то Мбаппе выпадает. Наверное, он не в лучшей своей физической форме. Если убрать Винисиуса, то там моменты никто создать не может. Игроки, которые сейчас играют, в сравнении с Роналду, Раулем моменты по крупицам создают — даже сегодня», — сказал Колыванов в эфире на «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Мбаппе на клубном уровне принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и одной результативной передачей.

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