Колыванов высказался об игре «Реала», назвав звёздного форварда, который выпадает из игры

Известный российский специалист Игорь Колыванов высказался об игре звёздной атаки мадридского «Реала» после игры 9-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (2:0).

«Ощущение, что «Реалу» не хватает такого нападающего, как Бензема. Если реально говорить, то Мбаппе выпадает. Наверное, он не в лучшей своей физической форме. Если убрать Винисиуса, то там моменты никто создать не может. Игроки, которые сейчас играют, в сравнении с Роналду, Раулем моменты по крупицам создают — даже сегодня», — сказал Колыванов в эфире на «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Мбаппе на клубном уровне принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и одной результативной передачей.

Материалы по теме В «Реале» отреагировали на тяжёлую травму капитана Дани Карвахаля

Сколько стоят молодые футболисты: