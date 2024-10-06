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«Месси сказал, что в «ПСЖ» было дерьмово». Экс-игрок «Шарлотт» — о разговоре с Лионелем

«Месси сказал, что в «ПСЖ» было дерьмово». Экс-игрок «Шарлотт» — о разговоре с Лионелем
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Бывший полузащитник «Шарлотт», ныне выступающий за «Кортрейк», Брехт Дежагере рассказал о беседе с капитаном «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионелем Месси во время одного из матчей в МЛС.

«После финального свистка я спросил его, где он чувствует себя лучше — в Майами или во Франции. Он удивился. Я напомнил, что играл против него на «Парк де Пренс», когда был игроком «Тулузы». Лео меня не вспомнил… но для меня это тогда была детская мечта, которая осуществилась.

Месси всегда был моим любимым игроком! Это было что-то невероятное — встретиться с ним… И в тот день он сказал мне, что в «ПСЖ» ему было дерьмово. Потому что если поначалу парижане его хорошо принимали, то после провала в Лиге чемпионов его начали освистывать фанаты каждый раз, когда он касался мяча, и ему это быстро надоело.

В тот день я, кажется, пару раз его сбил. Но после матча я не осмелился попросить его футболку: каждый раз около 100 человек просят у него майку, ему это наверняка надоедает…» — приводит слова Дежагере RTBF.

Месси перешёл в «Интер Майми» из «ПСЖ» в 2023 году.

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