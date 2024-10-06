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6 октября главные новости спорта, результаты Примеры, результаты РПЛ, UFC, НХЛ, МЛС, Алексей Миранчук, Александр Овечкин, травмы

Карвахаль порвал «кресты», Миранчук принёс важную победу «Атланте» в МЛС. Главное к утру
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Правый защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль порвал крестообразную связку колена и выбыл до конца сезона-2024/2025, гол и результативная передача российского полузащитника Алексея Миранчука помогли «Атланте Юнайтед» одержать важную победу в матче МЛС с «Нью-Йорк Ред Буллз» — 2:1, «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 6:5 победил «Вегас Голден Найтс» в предсезонном матче НХЛ, где российский форвард «акул» Данил Гущин оформил пента-трик из голевых передач. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Капитан «Реала» Карвахаль выступил с заявлением по поводу своей серьёзной травмы.
  2. Гол и ассист Алексея Миранчука помогли «Атланте» победить «Нью-Йорк Ред Буллз» в МЛС.
  3. «Сан-Хосе» победил «Вегас» в матче с 10 очками россиян, у Гущина — пента-трик из ассистов.
  4. В «Ростове» выступили с заявлением о ДТП с участием клубного автобуса.
  5. Алекс Перейра нокаутировал Халила Раунтри и защитил пояс чемпиона UFC.
  6. «Спартак» разгромил «Ростов» в матче 11-го тура РПЛ.
  7. «Реал» дома обыграл «Вильярреал» и сравнялся с «Барселоной» по количеству очков в Ла Лиге.
  8. «Рубин» обыграл «Ахмат» в матче 11-го тура РПЛ.
  9. «Вашингтон» с Овечкиным обыграл «Бостон», Протас забил гол.
  10. В РФС раскритиковали Федерацию футбола Пакистана.
  11. «Интер Майами» обыграл «Торонто», Месси был заменён на 61-й минуте.
  12. Автобус «Ростова» попал в ДТП после матча со «Спартаком» — источник.
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