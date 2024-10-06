Карвахаль порвал «кресты», Миранчук принёс важную победу «Атланте» в МЛС. Главное к утру
Правый защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль порвал крестообразную связку колена и выбыл до конца сезона-2024/2025, гол и результативная передача российского полузащитника Алексея Миранчука помогли «Атланте Юнайтед» одержать важную победу в матче МЛС с «Нью-Йорк Ред Буллз» — 2:1, «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 6:5 победил «Вегас Голден Найтс» в предсезонном матче НХЛ, где российский форвард «акул» Данил Гущин оформил пента-трик из голевых передач. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
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