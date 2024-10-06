Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чемпионат России по футболу: расписание 11-го тура РПЛ 6 октября

Чемпионат России по футболу: расписание 11-го тура РПЛ 6 октября
Комментарии

Сегодня заключительный день 11-тура Российской Премьер-лиги. Представляем полное расписание тура на воскресенье, 6 октября.

6 октября, воскресенье:

14:00 мск. «Факел» — «Динамо» Махачкала;
16:30 мск. «Локомотив» — «Крылья Советов»;
19:00 мск. «Краснодар» — «Химки»;
19:00 мск. «Динамо» Москва — ЦСКА.

После 10 туров чемпионата России первое место с 24 очками занимает «Краснодар». На второй строчке расположился «Локомотив» (24). Замыкает тройку лидеров «Зенит», заработавший 23 очка.
Четвертое и пятое места заняли московские клубы «Динамо» и «Спартак» соответственно. На счету у «бело-голубых» 20 очков, у «красно-белых» в запасе 19 очков.

Материалы по теме
Радимов объяснил разгромное поражение «Ростова» в матче РПЛ со «Спартаком»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android