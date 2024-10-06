Чемпионат России по футболу: расписание 11-го тура РПЛ 6 октября

Сегодня заключительный день 11-тура Российской Премьер-лиги. Представляем полное расписание тура на воскресенье, 6 октября.

6 октября, воскресенье:

14:00 мск. «Факел» — «Динамо» Махачкала;

16:30 мск. «Локомотив» — «Крылья Советов»;

19:00 мск. «Краснодар» — «Химки»;

19:00 мск. «Динамо» Москва — ЦСКА.

После 10 туров чемпионата России первое место с 24 очками занимает «Краснодар». На второй строчке расположился «Локомотив» (24). Замыкает тройку лидеров «Зенит», заработавший 23 очка.

Четвертое и пятое места заняли московские клубы «Динамо» и «Спартак» соответственно. На счету у «бело-голубых» 20 очков, у «красно-белых» в запасе 19 очков.