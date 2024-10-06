Футболист «Ростова» Сутормин: с Карпиным работается отлично, получаю удовольствие

Игрок футбольного клуба «Ростов» Алексей Сутормин поделился впечатлениями от работы с главным тренером жёлто-синих Валерием Карпиным.

«С Карпиным работается отлично. Нового ничего для меня не привнёс, требования я знал. Они похожи. Я знал, к какому тренеру и куда иду. Получаю удовольствие от той работы, которую мы проводим», — сказал Сутормин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

30-летний Сутормин выступает за «Ростов» с минувшего лета. За это время футболист успел принять участие в девяти матчах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Алексея в € 1,5 млн.