Форвард «Спартака» Николсон: спасибо Станковичу, что дал время показать, на что я способен

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон поблагодарил главного тренера красно-белых Деяна Станковича после матча 11-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:0), в котором футболист оформил дубль.

«Если честно, это был тяжёлый период, когда я мог покинуть команду. Когда пришёл Станкович, я не проходил предсезонную подготовку с командой, потому что был на Кубке Америки. Я приехал позже, когда оставалась примерно неделя до начала сезона. Я должен сказать спасибо Станковичу.

Спасибо тренеру, что дал мне время показать, на что я способен, что я хочу тут быть. Это был сложный период, но ментально я силён. Я упорно работал в это время. Я всегда думал о моменте, который может мне предоставиться. Это было непросто, но тренер верил в меня. Каждый день учит нас чему-то новому. Я должен идти шаг за шагом», — сказал Николсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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