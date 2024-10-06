Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард «Спартака» Николсон: спасибо Станковичу, что дал время показать, на что я способен

Форвард «Спартака» Николсон: спасибо Станковичу, что дал время показать, на что я способен
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон поблагодарил главного тренера красно-белых Деяна Станковича после матча 11-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:0), в котором футболист оформил дубль.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Умяров – 29'     2:0 Николсон – 34'     3:0 Николсон – 45+4'    

«Если честно, это был тяжёлый период, когда я мог покинуть команду. Когда пришёл Станкович, я не проходил предсезонную подготовку с командой, потому что был на Кубке Америки. Я приехал позже, когда оставалась примерно неделя до начала сезона. Я должен сказать спасибо Станковичу.

Спасибо тренеру, что дал мне время показать, на что я способен, что я хочу тут быть. Это был сложный период, но ментально я силён. Я упорно работал в это время. Я всегда думал о моменте, который может мне предоставиться. Это было непросто, но тренер верил в меня. Каждый день учит нас чему-то новому. Я должен идти шаг за шагом», — сказал Николсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Шамар Николсон попросил главного тренера сборной Ямайки не вызывать его в октябре

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android