Расписание дня Первой лиги (ФНЛ) — матчи 6 октября 13-го тура

Публикуем расписание Первой лиги (ФНЛ) на сегодня. Полный список матчей 6 октября 13-го тура сезона-2024/2025:

6 октября, воскресенье:

15:00 мск. «Шинник» — «Енисей»;

17:00 мск. «Алания» — «Черноморец»;

19:00 мск. «Балтика» — «Нефтехимик»;

19:00 мск. «Сочи» — «Чайка»;

19:45 мск. «Сокол» — «Ротор».

Сейчас на первом месте турнирной таблицы по результатам 12 туров Первой лиги (ФНЛ) располагается ФК «Арсенал» Тула. У команды на счету 24 очка. Следом идёт ФК «Торпедо» с 22 очками. На третьем месте ФК «Урал» с 21 очком. Четвёртое и пятое места занимают «Черноморец» и «Балтика». У обеих команд по 20 очков.

Напомним, в сезоне-2023/2024 победителем Первой лиги стал ФК «Химки».