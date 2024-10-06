Гвардиола: теперь соперники знают, что нельзя оставлять Ковачича без присмотра

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игре опорного полузащитника «горожан» Матео Ковачича после матча 7-го тура АПЛ с «Фулхэмом» (3:2), в котором хорватский футболист оформил дубль.

«Он [Ковачич] не из тех, кто обычно забивает. Когда соперник защищался впятером, на границе штрафной всегда оставался один игрок, и это был Ковачич. Он забил два гола, потому что соперник не смог защититься должным образом. Первый гол был блестящим, второй тоже.

Мы должны больше двигаться, когда играем с командами, обороняющимися в пять защитников. Кова был действительно важен. Теперь соперники знают, что нельзя оставлять его без присмотра, иначе он может забить гол», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «горожан».

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