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Гвардиола: теперь соперники знают, что нельзя оставлять Ковачича без присмотра

Гвардиола: теперь соперники знают, что нельзя оставлять Ковачича без присмотра
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игре опорного полузащитника «горожан» Матео Ковачича после матча 7-го тура АПЛ с «Фулхэмом» (3:2), в котором хорватский футболист оформил дубль.

Англия — Премьер-лига . 7-й тур
05 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 2
Фулхэм
Лондон
0:1 Перейра – 26'     1:1 Ковачич – 32'     2:1 Ковачич – 47'     3:1 Доку – 82'     3:2 Мунис – 88'    

«Он [Ковачич] не из тех, кто обычно забивает. Когда соперник защищался впятером, на границе штрафной всегда оставался один игрок, и это был Ковачич. Он забил два гола, потому что соперник не смог защититься должным образом. Первый гол был блестящим, второй тоже.

Мы должны больше двигаться, когда играем с командами, обороняющимися в пять защитников. Кова был действительно важен. Теперь соперники знают, что нельзя оставлять его без присмотра, иначе он может забить гол», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «горожан».

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