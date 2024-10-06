«Краснодар» — «Химки»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 6 октября, состоится матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и подмосковные «Химки». Команды будут играть на стадионе «ФК Краснодар». Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком (Владивосток). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В последний раз эти команды играли между собой в марте этого года в рамках 1/16 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Тогда уверенную победу одержали футболисты «Химок» (2:0).

На данный момент «Краснодар» имеет в своём 24 очка и располагается на втором месте в турнирной таблице. Подмосковные «Химки» набрали за первые 10 туров восемь очков и находятся на 13-й строчке.