«Динамо» Москва — ЦСКА: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 6 октября, состоится матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московские «Динамо» и ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречи выступит Владислав Безбородов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 20 очков за 10 матчей. ЦСКА заработал 17 очков и располагаются на шестой строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 26 очков за 11 игр.

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