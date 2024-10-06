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Рашид Рахимов прокомментировал игру «Рубина» в победном матче с «Ахматом»

Рашид Рахимов прокомментировал игру «Рубина» в победном матче с «Ахматом»
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал игру своей команды в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:0).

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Рожков – 45'     2:0 Даку – 90+1'    

«Серия без побед? Сейчас три матча без поражений. Серии можно разворачивать как угодно. Нет целостности в игре, это я вижу. Даже сегодня первый тайм отличный по игре, и сегодня я получил несколько сообщений от тренеров, потому что они увидели мобильную плотную команду, которая ориентирована на атаку, хорошо играет в обороне. Во втором тайме минут 10-15 не понравились, когда мы спешили играть в атаку и использовали длинные передачи вместо того, чтобы играть в пас. Затем успокоились, и мы видели несколько выходов», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

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