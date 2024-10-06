«Факел» — «Динамо» Мх: онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 14:00
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Сегодня, 6 октября, состоится матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся воронежский «Факел» и махачкалинское «Динамо». Команды будут играть на стадионе «Факел» в Воронеже. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
На данный момент воронежский «Факел» находится на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Дмитрия Пятибратова имеют в своём активе шесть очков. Махачкалинское «Динамо» располагается на 12-й строчке. Команда набрала 10 очков после 10 туров.
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