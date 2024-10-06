Ван Нистелрой сменит тен Хага в случае его увольнения после игры с «Астон Виллой» — Mirror

Нидерландский специалист Руд ван Нистелрой заменит Эрика тен Хага на посту тренера «Манчестер Юнайтед» в случае его увольнения после матча 7-го тура чемпионата Англии с «Астон Виллой», который состоится сегодня, 6 октября. Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, 48-летний ассистент тен Хага займёт должность временно исполняющего обязанности главного тренера. При этом Ван Нистелрой опасается, что его могут обвинить в предательстве соотечественника, при котором он вошёл в штаб «Манчестер Юнайтед».

После шести матчей чемпионата Англии манкунианцы набрали семь очков и занимают 14-е место.

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