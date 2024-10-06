Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ван Нистелрой сменит тен Хага в случае его увольнения после игры с «Астон Виллой» — Mirror

Ван Нистелрой сменит тен Хага в случае его увольнения после игры с «Астон Виллой» — Mirror
Комментарии

Нидерландский специалист Руд ван Нистелрой заменит Эрика тен Хага на посту тренера «Манчестер Юнайтед» в случае его увольнения после матча 7-го тура чемпионата Англии с «Астон Виллой», который состоится сегодня, 6 октября. Об этом сообщает Mirror.

Англия — Премьер-лига . 7-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, 48-летний ассистент тен Хага займёт должность временно исполняющего обязанности главного тренера. При этом Ван Нистелрой опасается, что его могут обвинить в предательстве соотечественника, при котором он вошёл в штаб «Манчестер Юнайтед».

После шести матчей чемпионата Англии манкунианцы набрали семь очков и занимают 14-е место.

Материалы по теме
Владелец «Манчестер Юнайтед» ответил на вопрос о будущем тен Хага в клубе

Тен Хаг подарил неожиданный подарок тренеру «Ньюпорта»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android