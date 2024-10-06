Мойсес Кайседо: уверен, «Челси» войдёт в топ-4 АПЛ по итогам сезона

Опорный полузащитник «Челси» Мойсес Кайседо ответил на вопрос, на каком месте он видит лондонский клуб по итогам нынешнего сезона.

«Я уверен, что мы войдём в четвёрку лучших [команд] по итогам сезона Премьер-лиги, потому что именно к этому мы все и стремимся», — приводит слова Кайседо журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

После шести матчей чемпионата Англии «синие» набрали 13 очков и занимают четвёртое место. Сегодня, 6 октября, «Челси» встретится с «Ноттингем Форест» в игре 7-го тура английской Премьер-лиги. Матч начнётся в 16:00 по московскому времени.

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