Бывший полузащитник «Реала» Гаго станет главным тренером «Бока Хуниорс»

Ранее о возможном назначении 38-летнего аргентинца писал журналист Николо Скира. Напомним, экс-хавбек мадридского «Реала» Фернандо Гаго назначен новым главным тренером аргентинского «Бока Хуниорс». Об этом сообщает издание AM со ссылкой на свои источники.

Гаго с 2023 года был главным тренером мексиканской «Гвадалахары».

Фернандо Гаго завершил спортивную карьеру в 2020 году. За всё время он провёл 366 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 забитыми мячами и 29 результативными передачами.

В составе «Реала» он стал двукратным чемпионом Испании – сезоны-2006/2007 и 2008/2009, а также обладателем Кубка и Суперкубка Испании в 2008 году.