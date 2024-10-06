«Лучше бы это произошло со мной». Хоселу высказался о тяжёлой травме Карвахаля

Бывший нападающий мадридского «Реала» Хоселу высказался относительно тяжёлой травмы защитника «сливочных» Даниэля Карвахаля, полученной им в матче 9-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (2:0).

«Я пишу это сквозь слёзы и с чувством, что лучше бы это случилось со мной. Теперь остался путь, который, я знаю, ты пройдёшь достойно, как и всегда это делаешь. Всегда с тобой», — написал Хоселу в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в концовке матча испанский защитник после столкновения с вингером гостей Йереми Пино рухнул на газон и сразу закричал от боли. Испанец не смог покинуть поле самостоятельно.

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