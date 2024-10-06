Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Лучше бы это произошло со мной». Хоселу высказался о тяжёлой травме Карвахаля

«Лучше бы это произошло со мной». Хоселу высказался о тяжёлой травме Карвахаля
Комментарии

Бывший нападающий мадридского «Реала» Хоселу высказался относительно тяжёлой травмы защитника «сливочных» Даниэля Карвахаля, полученной им в матче 9-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (2:0).

Испания — Примера . 9-й тур
05 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 0
Вильярреал
Вильярреал
1:0 Вальверде – 14'     2:0 Винисиус Жуниор – 73'    

«Я пишу это сквозь слёзы и с чувством, что лучше бы это случилось со мной. Теперь остался путь, который, я знаю, ты пройдёшь достойно, как и всегда это делаешь. Всегда с тобой», — написал Хоселу в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в концовке матча испанский защитник после столкновения с вингером гостей Йереми Пино рухнул на газон и сразу закричал от боли. Испанец не смог покинуть поле самостоятельно.

Материалы по теме
Капитан «Реала» Карвахаль выступил с заявлением по поводу своей серьёзной травмы

Самая титулованная сборная на ЧЕ:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android