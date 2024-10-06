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В марте Пакета предстанет перед судом из-за обвинений в игре на ставках — The Sun

В марте Пакета предстанет перед судом из-за обвинений в игре на ставках — The Sun
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Атакующий полузащитник «Вест Хэма» Лукас Пакета предстанет перед судом по делу об игре на ставках в марте 2025 года. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, в стане «молотобойцев» недовольны тем, что слушание по этому делу состоится во время сезона, что может повлиять на игру бразильского футболиста.

Напомним, Футбольная ассоциация Англии обвинила Пакета в четырёх случаях преднамеренных действий на поле, которые были совершены с целью достижения условий заранее сделанных ставок. Подчёркивается, что 27-летнему полузащитнику может грозить пожизненная дисквалификация. «Вест Хэм» полностью поддерживает игрока.

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