Тренер «Арсенала» Сторожук прокомментировал ничейный результат матча с «Родиной»

Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук высказался о матче 13-го тура Мелбет Первой лиги с московской «Родиной», который завершился со счётом 1:1.

«Инициатива переходила то к одной команде, то к другой. В первом тайме мы больше владели преимуществом. Да, нам трудно даётся атака. И голы, и моменты. А у соперника одни из самых сильных игроков атаки в лиге. Поэтому второй тайм где-то у нас не получился. Не доработали, могли сыграть лучше. Всё логично. Соперник тоже сделал грубую ошибку — начал охранять счёт. А мы как раз пошли в атаку. Хорошо забили, хорошо сравняли», — приводит слова Сторожука пресс-служба клуба в телеграм-канале.