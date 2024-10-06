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Тренер «Арсенала» Сторожук прокомментировал ничейный результат матча с «Родиной»

Тренер «Арсенала» Сторожук прокомментировал ничейный результат матча с «Родиной»
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Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук высказался о матче 13-го тура Мелбет Первой лиги с московской «Родиной», который завершился со счётом 1:1.

Россия — Мелбет Первая лига . 13-й тур
05 октября 2024, суббота. 20:00 МСК
Родина
Москва
Окончен
1 : 1
Арсенал Т
Тула
1:0 Юшин – 57'     1:1 Азявин – 89'    

«Инициатива переходила то к одной команде, то к другой. В первом тайме мы больше владели преимуществом. Да, нам трудно даётся атака. И голы, и моменты. А у соперника одни из самых сильных игроков атаки в лиге. Поэтому второй тайм где-то у нас не получился. Не доработали, могли сыграть лучше. Всё логично. Соперник тоже сделал грубую ошибку — начал охранять счёт. А мы как раз пошли в атаку. Хорошо забили, хорошо сравняли», — приводит слова Сторожука пресс-служба клуба в телеграм-канале.

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