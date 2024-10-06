Игрок «Ростова» Сутормин назвал причины поражения в матче со «Спартаком»

Игрок футбольного клуба «Ростов» Алексей Сутормин прокомментировал поражение от московского «Спартака» со счётом 0:3 в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги.

«В первом тайме мы ошибались в обороне. «Спартак» воспользовался нашими ошибками и забил три мяча.

0 забитых мячей в четырёх матчах РПЛ значит, что мы делаем что-то неправильно. Неправильно действуем в атаке — из-за этого не забиваем. Моменты есть, где-то хромает реализация. Но это футбол. Надо это исправлять. Нужно забивать свои моменты. Меньше давать создавать сопернику. Могли в матче со «Спартаком» забивать. Но результат такой, какой есть», — сказал Сутормин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.