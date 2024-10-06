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Игрок «Ростова» Сутормин назвал причины поражения в матче со «Спартаком»

Игрок «Ростова» Сутормин назвал причины поражения в матче со «Спартаком»
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Игрок футбольного клуба «Ростов» Алексей Сутормин прокомментировал поражение от московского «Спартака» со счётом 0:3 в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Умяров – 29'     2:0 Николсон – 34'     3:0 Николсон – 45+4'    

«В первом тайме мы ошибались в обороне. «Спартак» воспользовался нашими ошибками и забил три мяча.

0 забитых мячей в четырёх матчах РПЛ значит, что мы делаем что-то неправильно. Неправильно действуем в атаке — из-за этого не забиваем. Моменты есть, где-то хромает реализация. Но это футбол. Надо это исправлять. Нужно забивать свои моменты. Меньше давать создавать сопернику. Могли в матче со «Спартаком» забивать. Но результат такой, какой есть», — сказал Сутормин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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