Артета рассказал, о чём он общался с Рамсдейлом после матча с «Саутгемптоном»
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос, о чём он общался с бывшим вратарём «канониров» Аароном Рамсдейлом, выступающим за «Саутгемптон», после очного матча команд в 7-м туре английской Премьер-лиги (3:1).
Англия — Премьер-лига . 7-й тур
05 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
3 : 1
Саутгемптон
Саутгемптон
0:1 Арчер – 55' 1:1 Хаверц – 58' 2:1 Мартинелли – 68' 3:1 Сака – 88'
«Я пожелал ему всего наилучшего и поздравил с тем, как они играли. Желаю ему всего самого хорошего и надеюсь, что у них всё получится, потому что у них отличная команда», — приводит слова Артеты официальный сайт лондонского клуба.
Рамсдейл перешёл в «Саутгемптон» из «Арсенала» минувшим летом. 26-летний вратарь выступал в составе «канониров» с 2021 года, проведя за этот период 89 матчей во всех турнирах.
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