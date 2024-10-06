Артета рассказал, о чём он общался с Рамсдейлом после матча с «Саутгемптоном»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос, о чём он общался с бывшим вратарём «канониров» Аароном Рамсдейлом, выступающим за «Саутгемптон», после очного матча команд в 7-м туре английской Премьер-лиги (3:1).

«Я пожелал ему всего наилучшего и поздравил с тем, как они играли. Желаю ему всего самого хорошего и надеюсь, что у них всё получится, потому что у них отличная команда», — приводит слова Артеты официальный сайт лондонского клуба.

Рамсдейл перешёл в «Саутгемптон» из «Арсенала» минувшим летом. 26-летний вратарь выступал в составе «канониров» с 2021 года, проведя за этот период 89 матчей во всех турнирах.

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