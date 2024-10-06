Тренер «Родины» — о ничьей с «Арсеналом»: мы больше заслуживали победы

Тренер московской «Родины» Филипп Соколинский высказался о матче 13-го тура Мелбет Первой лиги с тульским «Арсеналом», который завершился со счётом 1:1.

«Хорошая игра получилась. «Арсенал» тоже сильная команда, которая провела хороший матч. Но считаю, что наша команда больше заслуживала победы и больше моментов создала. Думаю, что в этой игре не хватило везения. Потому что гол с рикошета и удар в створ ворот. Он повлиял на исход встречи. Мы довольны сегодня командой. Парни провели лучший матч за тот отрезок, который мы находимся вместе. Команда играла сбалансированно, организованно, создавали хорошие моменты. Знали, что «Арсенал» играет высоко, оказывает давление, но нам удавалось выходить из под него, особенно во втором тайме. Качественный матч, но, к сожалению, ничья», — приводит слова Соколинского пресс-служба клуба в телеграм-канале.