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Шамар Николсон: мне было ментально тяжело после ухода из «Спартака»

Шамар Николсон: мне было ментально тяжело после ухода из «Спартака»
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Нападающий «Спартака» Шамар Николсон рассказал о своих ощущениях от сезона во Франции.

«Моя работа — забивать голы. Поэтому оценил бы французский этап своей карьеры как средний. Думаю, что мог бы проявить себя гораздо лучше.

Но мне было ментально тяжело, когда я покинул «Спартак» и перешёл в «Клермон». Потому что французская лига — это очень сильный чемпионат», — приводит слова Николсона Legalbet

Напомним, ямайский футболист провёл сезон-2023/2024 во французском «Клермоне» на правах аренды.

В текущем сезоне 27-летний форвард сыграл за «Спартак» пять матчей, забил один гол и отдал два ассиста. За французский клуб Николсон забил четыре мяча и сделал три результативные передачи в 28 матчах.

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