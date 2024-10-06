«Аль-Ахли» ведёт переговоры с Салахом и интересуется ван Дейком — Caught Offside

На текущий момент «Аль-Ахли» находится в переговорном процессе с 32-летним крайним нападающим «Ливерпуля» Мохамедом Салахом, а также следит за ситуацией с контрактом 33-летнего центрального защитника мерсисайдцев Вирджила ван Дейка. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, план «Аль-Ахли» заключается в том, чтобы предложить этим футболистам трёхлетний контракт с возможностью продления ещё на сезон. Подчёркивается, что приоритетом для египетского игрока является остаться в «Ливерпуле», однако он не исключает возможность переезда в Саудовскую Аравию.

Контракты Салаха и ван Дейка с английским клубом рассчитаны до лета 2025 года.

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