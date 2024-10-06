Экс-игрок «Реала» Хесе подписал контракт с клубом из Малайзии

31-летний испанский нападающий Хесе Родригес, ранее выступавший за мадридский «Реал», стал игроком футбольного клуба «Джохор Дарул Тазим» из Малайзии, сообщает пресс-служба команды в соцсети Х (ранее Twitter).

Фото: ФК «Джохор Дарул Тазим»

Испанец является воспитанником академии «сливочных». За основную команду «Реала» Хесе провёл 94 матча во всех турнирах, в которых отметился 18 забитыми мячами и 15 результативными передачами. Вместе с клубом Родригес стал двукратным победителем Лиги чемпионов УЕФА, по разу выигрывал чемпионат и Кубок Испании, а также становился обладателем Суперкубка УЕФА и побеждал на клубном чемпионате мира.

За свою карьеру Хесе также успел поиграть за «ПСЖ», «Лас-Пальмас», «Сток Сити», «Бетис», «Спортинг», «Анкарагюджю», «Сампдорию» и «Коритибу».