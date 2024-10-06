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Стали известны причины недовольства футболистов «МЮ» Эриком тен Хагом

Стали известны причины недовольства футболистов «МЮ» Эриком тен Хагом
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Некоторые футболисты «Манчестер Юнайтед» начали испытывать серьёзные сомнения относительно последних решений главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, помимо результатов команды в минувших матчах, ряд игроков «Манчестер Юнайтед» недоволен тем, как нидерландский специалист использует нападающего Джошуа Зиркзее, из-за чего он не демонстрирует должную эффективность. Также футболисты «красных дьяволов» считают, что тен Хаг не предоставляет достаточное количество игрового времени вингеру Алехандро Гарначо.

Ранее в СМИ появлялась информация, что руководство «Манчестер Юнайтед» ищет замену для тен Хага.

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