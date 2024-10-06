Стали известны причины недовольства футболистов «МЮ» Эриком тен Хагом

Некоторые футболисты «Манчестер Юнайтед» начали испытывать серьёзные сомнения относительно последних решений главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, помимо результатов команды в минувших матчах, ряд игроков «Манчестер Юнайтед» недоволен тем, как нидерландский специалист использует нападающего Джошуа Зиркзее, из-за чего он не демонстрирует должную эффективность. Также футболисты «красных дьяволов» считают, что тен Хаг не предоставляет достаточное количество игрового времени вингеру Алехандро Гарначо.

Ранее в СМИ появлялась информация, что руководство «Манчестер Юнайтед» ищет замену для тен Хага.

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