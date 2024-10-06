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«Реал» сделал официальное заявление в связи с травмой Карвахаля

«Реал» сделал официальное заявление в связи с травмой Карвахаля
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Мадридский «Реал» на своём официальном сайте сделал заявление относительно травмы правого защитника Даниэля Карвахаля, полученной им в матче 9-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (2:0).

Испания — Примера . 9-й тур
05 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 0
Вильярреал
Вильярреал
1:0 Вальверде – 14'     2:0 Винисиус Жуниор – 73'    

«После обследования Дани Карвахаля, проведённого медицинской службой клуба, у него был диагностирован разрыв передней крестообразной связки, разрыв наружной коллатеральной связки и разрыв подколенного сухожилия на правой ноге. Он будет прооперирован в ближайшие дни», — написано в заявлении.

В концовке матча с «Вильярреалом» Карвахаль рухнул на газон и сразу закричал от боли после столкновения с вингером гостей Йереми Пино. Испанец не смог покинуть поле самостоятельно.

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