«Реал» сделал официальное заявление в связи с травмой Карвахаля

Мадридский «Реал» на своём официальном сайте сделал заявление относительно травмы правого защитника Даниэля Карвахаля, полученной им в матче 9-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (2:0).

«После обследования Дани Карвахаля, проведённого медицинской службой клуба, у него был диагностирован разрыв передней крестообразной связки, разрыв наружной коллатеральной связки и разрыв подколенного сухожилия на правой ноге. Он будет прооперирован в ближайшие дни», — написано в заявлении.

В концовке матча с «Вильярреалом» Карвахаль рухнул на газон и сразу закричал от боли после столкновения с вингером гостей Йереми Пино. Испанец не смог покинуть поле самостоятельно.

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