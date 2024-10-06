Байрамян: нелепый гол со «Спартаком» всё сломал. «Ростов» не заслужил 0:3

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян прокомментировал поражение от московского «Спартака» со счётом 0:3 в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Игра была равная, без особых моментов. А потом раз — 0:3. Не знаю, что сказал Карпин в раздевалке, но не знаю, что я бы сказал ребятам на его месте. Все хотели, старались, но пропустили глупые мячи. Карпин на скамейке не злился, он же понимал, что игра равная. Нелепый гол всё сломал. 0:3 мы не заслужили», — сказал Байрамян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 19 очков за 11 матчей. «Ростов» заработал 12 очков и располагается на девятой строчке.