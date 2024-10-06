Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» выпустил заявление относительно травмы Винисиуса

«Реал» выпустил заявление относительно травмы Винисиуса
Аудио-версия:
Комментарии

Мадридский «Реал» на своём официальном сайте сделал заявление относительно травмы крайнего нападающего Винисиуса Жуниора, из-за которой он был заменён на 79-й минуте матча 9-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (2:0).

Испания — Примера . 9-й тур
05 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 0
Вильярреал
Вильярреал
1:0 Вальверде – 14'     2:0 Винисиус Жуниор – 73'    

«После проведения медицинских тестов у нашего игрока Винисиуса Жуниора была диагностирована травма шейного отдела позвоночника. Ждём развития событий», — написано в заявлении «сливочных».

В нынешнем сезоне Винисиус принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

Материалы по теме
«Реал» сделал официальное заявление в связи с травмой Карвахаля

Фердинанд 9 раз за 30 секунд повторил фразу о «ЗМ» Винисиусу:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android