Марселино Тораль прокомментировал поражение в матче с «Реалом»

Тренер «Вильярреала» Марселино Тораль высказался о поражении в матче с мадридским «Реалом».

«Мы начали очень хорошо. Мы хорошо отреагировали ударом в штангу и хорошо контролировали ситуацию. Мы провели очень хороший первый тайм с шансами на ничью. Они не были чёткими, но в игре не было разницы ни в одну команду, ни в другую. Во втором мы старались сохранить уровень первого тайма, но нам не хватило глубины. Мы не были решающими на последних 25 метрах до конца. Нам не хватило энергии, чтобы создать ещё больше проблем «Реалу» во втором тайме», — приводит заявление Тораля издание As.

Напомним, матч «Реала» Мадрид и «Вильярреала» в 9-м туре Ла Лиги завершился со счётом 0:2. Сейчас подопечные Тораля находятся на третьем месте турнирной таблицы испанской лиги.