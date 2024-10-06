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Полузащитник «Ростова» Байрамян: все чувствуют, что РПЛ деградирует

Полузащитник «Ростова» Байрамян: все чувствуют, что РПЛ деградирует
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Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян прокомментировал текущее положение дел в Российской Премьер-Лиге.

«Деградация РПЛ ощущается, все это чувствуют. У меня смешанные чувства. Конечно, когда еврокубки есть — лучше. Но я рад за молодёжь. Верю, что через два-три года или пять лет, когда всё станет как раньше и должно быть, все эти ребята вырастут в хороших игроков. В мои годы молодёжи столько шансов не давали», — сказал Байрамян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым

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Напомним, сейчас «Ростов» располагается на девятой строчке турнирной таблицы МИР РПЛ. В активе у клуба 12 очков в 11 турах.

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