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«Нас наказали». Игрок «Ростова» Вахания прокомментировал поражение от «Спартака»

«Нас наказали». Игрок «Ростова» Вахания прокомментировал поражение от «Спартака»
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Защитник «Ростова» Илья Вахания прокомментировал поражение от московского «Спартака» со счётом 0:3 в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Умяров – 29'     2:0 Николсон – 34'     3:0 Николсон – 45+4'    

«Нас наказали: всё, что у «Спартака» было, они забили. Я не знаю статистику, но, по ощущениям, как будто у них все удары залетели. К сожалению, так получилось. В прошлом году здесь же был матч потяжелее: и физически, и по игре нас в первом тайме они просто превосходили. Сейчас бы я так не сказал», — приводит слова Вахании «Советский спорт».

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 19 очков за 11 матчей. «Ростов» заработал 12 очков и располагается на девятой строчке.

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