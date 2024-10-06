«Нас наказали». Игрок «Ростова» Вахания прокомментировал поражение от «Спартака»

Защитник «Ростова» Илья Вахания прокомментировал поражение от московского «Спартака» со счётом 0:3 в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Нас наказали: всё, что у «Спартака» было, они забили. Я не знаю статистику, но, по ощущениям, как будто у них все удары залетели. К сожалению, так получилось. В прошлом году здесь же был матч потяжелее: и физически, и по игре нас в первом тайме они просто превосходили. Сейчас бы я так не сказал», — приводит слова Вахании «Советский спорт».

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 19 очков за 11 матчей. «Ростов» заработал 12 очков и располагается на девятой строчке.