«МЮ», «Ливерпуль» и «Арсенал» проявляют интерес к форварду «Айнтрахта»

«Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал», а также «Вест Хэм» и «Ноттингем Форест» проявляют заинтересованность 25-летним центральным нападающим «Айнтрахта» Омаром Мармушем. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, перечисленные клубы могут сделать предложение по египетскому футболисту в зимнее трансферное окно. Подчёркивается, что «Айнтрахт» готов продать Мармуша за сумму в районе € 30 млн.

В нынешнем сезоне форвард принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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